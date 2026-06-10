Operação da PM em Paraisópolis termina com suspeito baleado

Uma operação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, terminou com um suspeito ferido na madrugada desta quarta-feira, 10.

Segundo o tenente-coronel Ives Minosso, responsável pela ação, equipes da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizavam uma operação de combate ao crime organizado quando encontraram suspeitos armados em uma região conhecida por concentrar pontos de tráfico de drogas.

"Houve confronto, diversos disparos foram efetuados contra as equipes policiais. Um criminoso foi alvejado por disparos de fuzil da equipe nas pernas", afirmou em entrevista à TV Globo. O homem baleado foi socorrido ao Hospital Campo Limpo e segue internado sob escolta policial.

Segundo Minosso, os policiais apreenderam duas mochilas com drogas e uma pistola calibre 9 milímetros com o suspeito baleado. O tenente-coronel também confirmou um segundo confronto envolvendo equipes da corporação na comunidade durante a mesma noite.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após a ocorrência que terminou com um suspeito ferido, policiais foram alvo de ataques com pedras e rojões. Em seguida, dois homens em uma motocicleta dispararam contra uma viatura da PM. Os tiros atingiram a lateral de um ônibus que passava pela região, mas ninguém ficou ferido.

A operação afetou o transporte público no local. Segundo a SPTrans, a circulação de ônibus da empresa Auto Bless foi interrompida na Avenida Hebe Camargo, na altura do número 550, às 22h15 de terça-feira. A via foi liberada por volta das 5h30 desta quarta-feira e a operação das linhas foi retomada gradativamente.

O caso foi apresentado no 89º Distrito Policial, segundo a SSP o policiamento segue reforçado na região.