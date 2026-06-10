David Harbour comenta disco de Lily Allen sobre separação: 'Não foi minha experiência'

Casados por quatro anos, David Harbour e Lily Allen se divorciaram em 2024, após a cantora encontrar o perfil do ator em um aplicativo de relacionamentos. Um ano mais tarde, ela lançou West End Girl, álbum que foi interpretado como uma referência ao casamento dos dois. Agora, o astro de Stranger Things veio a público comentar a separação.

Mesmo que tenha dito se usar de "licença artística", as composições de Allen rapidamente ganharam repercussão nas redes. Em entrevista à Variety, o ator comentou a situação e disse: "Foi estranho".

"Acredito que seja um privilégio de todo artista usar sua experiência para criar arte, e por isso a respeito por fazer isso", continuou.

Mesmo que com uma carreira pública, Harbour afirmou priorizar a sua privacidade. "Apesar de muitas pessoas não me permitirem ter uma vida privada, eu a valorizo. E também valorizo a vida das pessoas com quem interajo em particular. Simplesmente não vou falar sobre isso."

"Histórias são complexas", afirma "e é por isso que digo que respeito a criação artística dela para canalizar sua experiência. Não foi a minha experiência".