Lula diz que Brasil está preparado para enfrentar consequências do El Niño

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 10, que seu governo está preparado para as possíveis consequências do El Niño, fenômeno climático que pode aumentar o volume de chuvas no Sul do País, além de agravar as secas e provocar queimadas nas demais regiões.

"Pela primeira vez, a gente está saindo na frente inclusive na luta às possíveis queimadas que vão vir, porque a perspectiva é que o El Niño vai ser muito violento e que a gente pode ter mais desastres climáticos. Pela primeira vez, nós estamos preparados, antecipadamente, para enfrentar essa situação", declarou o petista em discurso durante o anúncio de medidas relacionadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto.

Demarcação de terras: "Estamos devolvendo o que foi tomado"

Durante o evento, o presidente Lula rebateu as críticas à demarcação de terras indígenas e quilombolas.

"Tem muita gente que acha que terra quilombola é desnecessário fazer. Tem muita gente que acha que terra indígena é demais. Quantas vezes eu já ouvi dizer: 'Os indígenas já têm 14% do território nacional, é muita terra'. Mas eles tinham todos os 8,5 milhões de quilômetros quadrados antes dos portugueses chegarem aqui. Ou seja, não são eles que estão tomando as terras de ninguém. Nós é que estamos devolvendo um pouco daquilo que foi tomado deles", afirmou o petista.