Diferentes atividades criminosas

A ação de ontem visava combater alguns crimes, entre eles o Roubo de cargas (esquema estruturado de roubos de carga e lavagem de dinheiro); Cobrança de serviços (investigação apontou que a facção exerce controle sobre serviços essenciais nas comunidades, monopolizando venda de gás, fornecimento de água e acesso à internet); 'Baile da Disney': (a facção usava um baile funk na Vila do João para circulação de dinheiro, e venda de produtos ilícitos e roubados); Roubo de celular (agentes identificaram roubos e receptação de celulares por criminosos do TCP) e Pornografia infantil (denúncias apontam a participação de suspeitos em grupos digitais voltados à divulgação e troca de material de abuso sexual infantil).