Prefeitura e Panini vão distribuir álbum e figurinhas da Copa em bibliotecas de SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a editora Panini, vai realizar entre os dias 11 e 19 de junho, das 11h às 13h, distribuição gratuita de 3 mil álbuns e 50 mil figurinhas da Copa do Mundo em bibliotecas e pontos de leitura na capital.

Cada participante poderá retirar um álbum e 14 figurinhas, enquanto houver disponibilidade. Para participar, é necessário possuir cadastro ativo em uma das unidades do Sistema Municipal de Bibliotecas, sem pendências ou bloqueios. Quem ainda não for cadastrado poderá realizar o registro no momento da retirada.

A iniciativa ocorre em todas as regiões da cidade e aproveita a época do mundial para reunir colecionadores e famílias em diversos espaços.

Confira os espaços culturais participantes:

Bibliotecas Públicas Municipais

Padre José de Anchieta (Rua Antônio Maia, 651)

José Mauro de Vasconcelos (Praça Comendador Eduardo Oliveira, s/n, Parque Edu Chaves)

Menotti Del Picchia (Rua São Romualdo, 382, Limão)

Álvares de Azevedo (Av. Padre Francisco de Toledo, 331, Cohab I - Itaquera)

Jayme Cortez (Centro Cultural da Juventude - Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, Cachoeirinha, Zona Norte)

Afonso Schmidt (Avenida Elísio Teixeira Leite, 1470, Freguesia do Ó/Brasilândia)

Affonso Taunay (Rua Taquari, 549, Parque da Mooca)

Gilberto Freyre (Rua José Joaquim, 290, Sapopemba)

Hans Christian Andersen (Avenida Celso Garcia, 4142, Tatuapé)

Jamil Almansur Haddad (Rua Andes, 491-A, Guaianases)

Lenyra Fraccaroli (Praça Haroldo Daltro, 451, Vila Nova Manchester)

Rubens Borba de Morais (Rua Sampei Sato, 440, Ermelino Matarazzo)

Sérgio Buarque de Holanda (Rua Vitório Santim, 44, Itaquera)

Helena Silveira (Rua João Batista Reimão, 146, Campo Limpo)

Marcos Rey (Avenida Anacê, 92, Jardim Umarizal)

Monteiro Lobato (Rua General Jardim, 485, Vila Buarque, Centro)

Adelpha Figueiredo (Praça Ilo Ottani, 146, Pari)

Mário Schenberg (Rua Catão, 611, Lapa)

Anne Frank (Rua Lopes Neto, 206, Itaim Bibi)

Camila Cerqueira César (Rua Waldemar Sanches, 41, Butantã)

Pontos de Leitura e Bosques de Leitura

Jardim Lapenna (Rua Serra da Juruoca, 112, Jardim Lapenna, Zona Leste)

Centro Esportivo Juscelino Kubitschek (Avenida Inácio Monteiro, 55, Cidade Tiradentes, Zona Leste)

Telecentro da Praça do Bambuzal (Rua da Colônia Nova, 110, Jardim São Manoel)

Casa de Cultura Cidade Ademar (Avenida Durval Pinto Ferreira, 820)

Parque Raposo Tavares (Rua Telmo Coelho Filho, 200, Vila Albano)

Severino do Ramo (Parque Chácara das Flores - Estrada Dom João Nery, 3551, Jardim Bartira)

Graciliano Ramos (Centro Cultural Grajaú - Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252, Parque América, Grajaú)