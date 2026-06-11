Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes; veja a lista de vencedores

A 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira, com o patrocínio do banco BTG Pactual, ocorreu nesta quarta-feira, 10, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e consagrou João Gomes como grande vencedor.
O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, e Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho - este, ao lado de Mestrinho e Jota.Pe.
Logo atrás, com dois prêmios, vieram Luedji Luna, Djavan e Chitãozinho & Xororó, premiados em suas respectivas categorias: pop, MPB e sertanejo.
O evento teve apresentação de Débora Bloch e Alice Wegmann e prestou homenagens ao cantor Cazuza, com interpretações de suas canções ao longo da noite. Grupos e artistas como Maneva e Marina Sena apresentaram no palco hits do cantor e compositor, como Bete Balanço e O Nosso Amor A Gente Inventa (Estória Romântica). O encerramento foi com Ney Matogrosso, ao som de Por Que a Gente É Assim? e Pro Dia Nascer Feliz.
Nomes de destaque da cultura nacional, como Gilberto Gil, Seu Jorge, Ney Matogrosso e Chitãozinho & Xororó estiveram presentes no evento. Houve transmissão ao vivo no canal oficial do Prêmio no YouTube.
Veja lista completa dos vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025:
Melhor Artista de Axé
Daniela Mercury
Ivete Sangalo
Margareth Menezes
Olodum (vencedor)
Timbalada
Melhor Lançamento de Axé
Daniela Mercury - Cirandaia (vencedor)
Ivete Sangalo - O Verão Bateu Em Minha Porta
Margareth Menezes - Ramalhete de Flor
Olodum, BaianaSystem - Ginga Olodum
Timbalada - Fervo na Cidade
Canção Popular - Melhor Artista
João Gomes (vencedor)
Joelma
Lucy Alves
Peninha
Simone Mendes
Canção Popular - Melhor Lançamento
Felipe Cordeiro, Otto, Duda Brack - Vem, Love
João Gomes - Pé de Serrita (vencedor)
Joelma - Lua dos Apaixonados (Ao Vivo)
Mariana Volker, Maria Gadu - Não Quero Te Querer
Simone Mendes - Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)
Eletrônico - Melhor Lançamento
Africanoise - CABAÇA (vencedor)
Afterclapp, Furmiga Dub - Rabecada
BADSISTA - CUTEBOYZ
DJ Memê - Saudade
Zopelar - Just Like Heaven EP
Melhor Lançamento de Língua Estrangeira
Francisca Barreto - Habana
Guga Stroeter - Guga Stroeter e Orquestra HB apresentam: Elas cantam Chet
Indiana Nomma, André Pinto - Mercedes Sosa: A Voz Dos Sem Voz - Volume II
João Fênix, Virginia Rodrigues - Alfonsina Y El Mar
Silvia Machete - Rhonda's Boots & Legs (Live) (vencedora)
Melhor Lançamento de Erudito
Gabriele Leite - Gunûncho (vencedor)
Guido Sant'Anna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer - Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos
Orquestra Ouro Preto - Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works
Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz - Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo)
Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz - Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo)
Projeto Especial - Melhor Lançamento
Caetano Veloso, Maria Bethânia - Caetano e Bethânia Ao Vivo
Inezita Barroso - Relícario: Inezita Barroso (Ao Vivo no Sesc 1978)
Várias Artistas - Elas Cantam Donato
João Gomes, Mestrinho, Jota.Pe - Dominguinho (vencedor)
Ney Matogrosso - Homem com H
Melhor Artista de Funk
Deize Tigrona (vencedora)
Enme
Mac Júlia
MC Kevin o Chris
O Kannalha
Melhor Lançamento de Funk
Deize Tigrona - NÓS É FIRME, NÃO É CREME
KING Saints - Músicas Para Marolar
PEDRO SAMPAIO, Mc Meno K, Melody - JETSKI
Rico Dalasam - Dilema
Totonho e os Cabra - Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato (vencedor)
Melhor Artista de Música Instrumental
Alessandro Penezzi
Antônio Adolfo
Hamilton de Holanda (vencedor)
João Camarero
Rogério Caetano
Melhor Lançamento de Música Instrumental
Alessandro Penezzi - Sonhos
Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta - Obra viva de Hermeto Pascoal - Vol. 1: flautas
Antonio Adolfo - CARNAVAL: The Songs Were So Beautiful
Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC
João Camarero - Baden (vencedor)
Melhor Artista de MPB
Djavan (vencedor)
Dori Caymmi
Marisa Monte
Mateus Aleluia
Mônica Salmaso
Melhor Lançamento de MPB
Djavan - Improviso (vencedor)
Dori Caymmi - Utopia
Mateus Aleluia - Mateus Aleluia
Monica Salmaso - Minha Casa
Zé Ibarra - AFIM
Melhor Artista de Pop
BaianaSystem
Lenine
Luedji Luna (vencedora)
Marina Sena
Os Garotin
Melhor Lançamento de Pop
BaianaSystem - O Mundo Dá Voltas
Lenine - EITA
Lia de Itamaracá, Daúde - Pelo Olhos do mar
Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe (vencedor)
Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um
Raízes - Melhor Artista
Dona Onete
Geraldo Azevedo
João Gomes
Mestrinho (vencedor)
Orquestra Malassombro
Raízes - Melhor Lançamento
Boi da Macuca, Henrique Albino - Frevo da Macuca
Dona Onete - Quatro Contas
Mestrinho - Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo)
Orquestra Malassombro - Recife, Início, Meio e Fim (vencedor)
Santanna O Cantador - Santanna "O Cantador" Canta Petrúcio Amorim
Melhor Artista de Rap/Trap
Baco Exu do Blues
BK' (vencedor)
Don L
Emicida
Negra Li
Melhor Lançamento de Rap/Trap
Baco Exu do Blues - HASOS
BK' - Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer
Don L - CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? (vencedor)
Emicida - Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores
FBC - ASSALTOS E BATIDAS
Melhor Artista de Reggae
Alma Djem
Maneva (vencedor)
Maskavo
Ponto de Equilíbrio
Sintonize
Melhor Lançamento de Reggae
Alma Djem - Acústico Alma Djem (Ao Vivo)
Bia Ferreira, Little Lion Sound - O Seu Silêncio (vencedor)
Capilé, Chico César - Saci
Maskavo - Além-Mar
Sintonize - Original Brasileiro
Artista Revelação
Fitti (vencedor)
Joaquim
Orquestra Malassombro
Pedro Emílio
Zaynara
Melhor Projeto Audiovisual
AJULLIACOSTA - O que a Julia vai ser?
Baco Exu do Blues, Zeca Veloso - Que Eu Sofra
Gaby Amarantos - Rock Doido (vencedor)
Lenine - EITA
Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai - Apocalipse
Melhor Artista de Rock
Black Pantera (vencedor)
Fresno
Mateus Fazeno Rock
Selvagens à Procura de Lei
Terno Rei
Melhor Lançamento de Rock
Black Pantera - Seleção Natural
Selvagens à Procura de Lei - Y
Supercombo - Caranguejo (Parte 1)
Terno Rei - Nenhuma Estrela (vencedor)
Vivendo do Ócio - Hasta La Bahia
Melhor Artista de Samba
Alcione (vencedor)
Jorge Aragão
Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
Péricles
Xande de Pilares
Melhor Lançamento de Samba
Alcione - Alcione
Moacyr Luz e Samba do Trabalhador - 20 Anos
Péricles - Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) (vencedor)
Xande de Pilares - Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo)
Xande de Pilares, Neguinho Da Beija Flor - Empretecendo
Melhor Artista de Sertanejo
Ana Castela
Bruna Viola
Chitãozinho & Xororó (vencedores)
Lauana Prado
Yasmin Santos
Melhor Lançamento de Sertanejo
Ana Castela - Let's Go Rodeo
Bruna Viola - Improvável (Live)
Chitãozinho & Xororó - Meninos De Roça (vencedor)
Lauana Prado - Raiz BH (Ao Vivo)
Yasmin Santos - Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo)