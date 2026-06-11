Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes; veja a lista de vencedores

A 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira, com o patrocínio do banco BTG Pactual, ocorreu nesta quarta-feira, 10, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e consagrou João Gomes como grande vencedor.





O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, e Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho - este, ao lado de Mestrinho e Jota.Pe.





Logo atrás, com dois prêmios, vieram Luedji Luna, Djavan e Chitãozinho & Xororó, premiados em suas respectivas categorias: pop, MPB e sertanejo.





O evento teve apresentação de Débora Bloch e Alice Wegmann e prestou homenagens ao cantor Cazuza, com interpretações de suas canções ao longo da noite. Grupos e artistas como Maneva e Marina Sena apresentaram no palco hits do cantor e compositor, como Bete Balanço e O Nosso Amor A Gente Inventa (Estória Romântica). O encerramento foi com Ney Matogrosso, ao som de Por Que a Gente É Assim? e Pro Dia Nascer Feliz.





Nomes de destaque da cultura nacional, como Gilberto Gil, Seu Jorge, Ney Matogrosso e Chitãozinho & Xororó estiveram presentes no evento. Houve transmissão ao vivo no canal oficial do Prêmio no YouTube.





Veja lista completa dos vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025:





Melhor Artista de Axé





Daniela Mercury

Ivete Sangalo

Margareth Menezes

Olodum (vencedor)

Timbalada





Melhor Lançamento de Axé





Daniela Mercury - Cirandaia (vencedor)

Ivete Sangalo - O Verão Bateu Em Minha Porta

Margareth Menezes - Ramalhete de Flor

Olodum, BaianaSystem - Ginga Olodum

Timbalada - Fervo na Cidade





Canção Popular - Melhor Artista





João Gomes (vencedor)

Joelma

Lucy Alves

Peninha

Simone Mendes





Canção Popular - Melhor Lançamento





Felipe Cordeiro, Otto, Duda Brack - Vem, Love

João Gomes - Pé de Serrita (vencedor)

Joelma - Lua dos Apaixonados (Ao Vivo)

Mariana Volker, Maria Gadu - Não Quero Te Querer

Simone Mendes - Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)





Eletrônico - Melhor Lançamento





Africanoise - CABAÇA (vencedor)

Afterclapp, Furmiga Dub - Rabecada

BADSISTA - CUTEBOYZ

DJ Memê - Saudade

Zopelar - Just Like Heaven EP





Melhor Lançamento de Língua Estrangeira





Francisca Barreto - Habana

Guga Stroeter - Guga Stroeter e Orquestra HB apresentam: Elas cantam Chet

Indiana Nomma, André Pinto - Mercedes Sosa: A Voz Dos Sem Voz - Volume II

João Fênix, Virginia Rodrigues - Alfonsina Y El Mar

Silvia Machete - Rhonda's Boots & Legs (Live) (vencedora)





Melhor Lançamento de Erudito





Gabriele Leite - Gunûncho (vencedor)

Guido Sant'Anna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer - Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos

Orquestra Ouro Preto - Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works

Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz - Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo)

Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz - Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo)





Projeto Especial - Melhor Lançamento





Caetano Veloso, Maria Bethânia - Caetano e Bethânia Ao Vivo

Inezita Barroso - Relícario: Inezita Barroso (Ao Vivo no Sesc 1978)

Várias Artistas - Elas Cantam Donato

João Gomes, Mestrinho, Jota.Pe - Dominguinho (vencedor)

Ney Matogrosso - Homem com H





Melhor Artista de Funk





Deize Tigrona (vencedora)

Enme

Mac Júlia

MC Kevin o Chris

O Kannalha





Melhor Lançamento de Funk





Deize Tigrona - NÓS É FIRME, NÃO É CREME

KING Saints - Músicas Para Marolar

PEDRO SAMPAIO, Mc Meno K, Melody - JETSKI

Rico Dalasam - Dilema

Totonho e os Cabra - Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato (vencedor)





Melhor Artista de Música Instrumental





Alessandro Penezzi

Antônio Adolfo

Hamilton de Holanda (vencedor)

João Camarero

Rogério Caetano





Melhor Lançamento de Música Instrumental





Alessandro Penezzi - Sonhos

Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta - Obra viva de Hermeto Pascoal - Vol. 1: flautas

Antonio Adolfo - CARNAVAL: The Songs Were So Beautiful

Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC

João Camarero - Baden (vencedor)





Melhor Artista de MPB





Djavan (vencedor)

Dori Caymmi

Marisa Monte

Mateus Aleluia

Mônica Salmaso





Melhor Lançamento de MPB





Djavan - Improviso (vencedor)

Dori Caymmi - Utopia

Mateus Aleluia - Mateus Aleluia

Monica Salmaso - Minha Casa

Zé Ibarra - AFIM





Melhor Artista de Pop





BaianaSystem

Lenine

Luedji Luna (vencedora)

Marina Sena

Os Garotin





Melhor Lançamento de Pop





BaianaSystem - O Mundo Dá Voltas

Lenine - EITA

Lia de Itamaracá, Daúde - Pelo Olhos do mar

Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe (vencedor)

Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um

Raízes - Melhor Artista

Dona Onete

Geraldo Azevedo

João Gomes

Mestrinho (vencedor)

Orquestra Malassombro





Raízes - Melhor Lançamento





Boi da Macuca, Henrique Albino - Frevo da Macuca

Dona Onete - Quatro Contas

Mestrinho - Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo)

Orquestra Malassombro - Recife, Início, Meio e Fim (vencedor)

Santanna O Cantador - Santanna "O Cantador" Canta Petrúcio Amorim





Melhor Artista de Rap/Trap





Baco Exu do Blues

BK' (vencedor)

Don L

Emicida

Negra Li





Melhor Lançamento de Rap/Trap





Baco Exu do Blues - HASOS

BK' - Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer

Don L - CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? (vencedor)

Emicida - Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores

FBC - ASSALTOS E BATIDAS





Melhor Artista de Reggae





Alma Djem

Maneva (vencedor)

Maskavo

Ponto de Equilíbrio

Sintonize





Melhor Lançamento de Reggae





Alma Djem - Acústico Alma Djem (Ao Vivo)

Bia Ferreira, Little Lion Sound - O Seu Silêncio (vencedor)

Capilé, Chico César - Saci

Maskavo - Além-Mar

Sintonize - Original Brasileiro

Artista Revelação

Fitti (vencedor)

Joaquim

Orquestra Malassombro

Pedro Emílio

Zaynara





Melhor Projeto Audiovisual





AJULLIACOSTA - O que a Julia vai ser?

Baco Exu do Blues, Zeca Veloso - Que Eu Sofra

Gaby Amarantos - Rock Doido (vencedor)

Lenine - EITA

Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai - Apocalipse

Melhor Artista de Rock

Black Pantera (vencedor)

Fresno

Mateus Fazeno Rock

Selvagens à Procura de Lei

Terno Rei





Melhor Lançamento de Rock





Black Pantera - Seleção Natural

Selvagens à Procura de Lei - Y

Supercombo - Caranguejo (Parte 1)

Terno Rei - Nenhuma Estrela (vencedor)

Vivendo do Ócio - Hasta La Bahia





Melhor Artista de Samba





Alcione (vencedor)

Jorge Aragão

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Péricles

Xande de Pilares





Melhor Lançamento de Samba





Alcione - Alcione

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador - 20 Anos

Péricles - Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) (vencedor)

Xande de Pilares - Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo)

Xande de Pilares, Neguinho Da Beija Flor - Empretecendo





Melhor Artista de Sertanejo





Ana Castela

Bruna Viola

Chitãozinho & Xororó (vencedores)

Lauana Prado

Yasmin Santos





Melhor Lançamento de Sertanejo





Ana Castela - Let's Go Rodeo

Bruna Viola - Improvável (Live)

Chitãozinho & Xororó - Meninos De Roça (vencedor)

Lauana Prado - Raiz BH (Ao Vivo)

Yasmin Santos - Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo)