David Harbour fala de acusação de bullying feita por Millie Bobby Brown

Fãs de Stranger Things foram surpreendidos em novembro do ano passado quando, às vésperas do lançamento da quinta e última temporada da série, veículos de mídia revelaram que Millie Bobby Brown havia acusado David Harbour formalmente de bullying no set. Embora a atriz tenha relevado o caso, seu colega de elenco admitiu comportamento errático em nova entrevista, dizendo que estava passando por "extremo estresse".

"Tive um colapso mental. Eu sofro de algumas coisas confusas - e elas me confundem muito", disse Harbour à Variety. "Acho que muitas pessoas têm um amigo, irmão ou colega de trabalho que lida com problemas de saúde mental e eles provavelmente ficam bem confusos quando essa pessoa fica deprimida, descontrolada ou tem um episódio."

O ator admitiu que sua saúde mental é "muito delicada". "Em momentos de estresse extremo, isso pode me levar a um comportamento errático. Não é algo que escolho fazer e não desejaria isso nem ao meu pior inimigo."

Harbour ainda questionou o momento em que as reclamações de Brown vieram à público, afirmando ainda que os dois se resolveram quando se sentaram frente a frente para conversar, sem intermediários da produção.

"Trabalhamos juntos por 10 anos ao longo de seus anos de formação como adolescente, interpretando pai e filha. Não sei se as pessoas têm famílias ou amigos com quem passam muito tempo por 10 anos, [mas] eventualmente vocês brigam", ele disse.

"O problema é que em uma produção bilionária centenas de pessoas querem se envolver. Foi um caso simples de ruptura e reparo. Assim que tiramos todo mundo do caminho e conversamos entre nós, ficamos bem. (...) Foi completamente normal. Nós nos adoramos."

Ainda à Variety, Millie afirmou, por e-mail, que sempre será grata ao período em que trabalhou com Harbour. "Mudei muito entre as temporadas 1 e 5 e David esteve lá por tudo o que passei. Com o tempo, nossa relação se tornou muito mais colaborativa artisticamente. Quando você trabalha com alguém por tantos anos, nós sabíamos como incentivar um ao outro emocionalmente em cena. Mesmo que a série tenha acabado, ainda tenho muita gratidão. Poder compartilhar essa experiência com ele por tantos anos é algo que sempre vou lembrar e valorizar."

Embora a atriz não tenha confirmado, Harbour disse que os dois já trabalham em novos projetos. "Millie e eu estamos trabalhando em várias [coisas]. Vocês verão mais de mim e Millie - 10 anos não foram o bastante. Temos um laço especial. Eu a amo e ela me ama."