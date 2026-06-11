1ª Cerimônia de Abertura da Copa será nesta quinta no México; Shakira participa

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira, 11. A primeira Cerimônia de Abertura do evento - que também ocorre nos Estados Unidos e Canadá até 19 de julho - será no México.

Esta será apenas a primeira das três celebrações de início da edição de 2026, enquanto os demais países também receberão suas cerimônias em outros momentos.

A celebração inicial se dá no México a partir das 14h30 (horário de Brasília), antecedendo a primeira partida a ser disputada entre as seleções do país e da África do Sul.

Quem se apresenta?

Na ocasião, Shakira e o cantor Burna Boy, tocarão Dai Dai, música oficial da Copa de 2026. J Balvin, Tyla, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs e Maná completam o line-up da data.

Onde assistir?

Há diversos locais onde assistir a cerimônia, desde canais abertos até pelas redes sociais. Confira abaixo.

- TV Globo

- CazéTV

- SporTV

- GeTV

- SBT