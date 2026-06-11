João Gomes leva o forró ao universo de Toy Story

Os fãs de Toy Story ganharam uma surpresa especial nesta semana. João Gomes foi escolhido para dar uma nova roupagem a Amigo Estou Aqui, uma das canções mais emblemáticas da franquia, eternizada ao lado das aventuras de Woody, Buzz Lightyear e seus amigos. A releitura, lançada nesta quarta-feira, 10, transforma o clássico em um forró romântico e celebra a chegada de Toy Story 5 aos cinemas.

A nova versão faz parte da campanha brasileira de divulgação do longa e marca o encontro entre dois universos populares, a animação que atravessou gerações e o ritmo nordestino que consagrou João Gomes como um dos principais nomes da música nacional. A canção já está disponível nas plataformas digitais e ganhou um videoclipe gravado em locais simbólicos para os fãs da saga.

O clipe conta com a participação dos músicos Jeovanny e Pedro, amigos próximos do cantor, reforçando justamente a temática da amizade que acompanha a franquia desde o primeiro filme, lançado em 1995.

Além disso, a produção se tornou a primeira gravação brasileira a filmar simultaneamente na Toy Story Land, localizada no Disney's Hollywood Studios, na Flórida (EUA), e nos estúdios da Pixar, na Califórnia (EUA).

Sonho de infância realizado

Nas redes sociais, João Gomes compartilhou detalhes da experiência e revelou a emoção de visitar a Pixar. O artista publicou registros ao lado de esculturas dos personagens e contou que recebeu um desenho especial de Buzz Lightyear feito por Bob Pauley, designer responsável por desenvolver o visual do personagem.

Em relato, o cantor afirmou que a experiência o fez resgatar lembranças da infância e até o inspirou a voltar a desenhar, hábito que mantinha quando era criança.

"Eu me senti de novo um menino… senti como se meu corpo inteiro tivesse relaxado e eu me desligasse do mundo. Aos 23 anos vou voltar a desenhar graças a essa visita", disse João nas redes sociais.

Toy Story 5

Anunciado em 2023, Toy Story 5 trará de volta personagens queridos do público, como Woody, Buzz Lightyear, Jessie e Garfinho. Desta vez, os brinquedos enfrentarão um desafio bem diferente: a concorrência da tecnologia.

A trama acompanha Bonnie, que passa a dedicar sua atenção a um tablet infantil chamado LilyPad. Convencido de que sabe o que é melhor para a menina, o dispositivo colocará os brinquedos diante de uma realidade inédita. Na versão brasileira, LilyPad será dublada por Maisa, enquanto Rafael Infante dará voz ao inédito Amigo Rolinho.

Com direção de Andrew Stanton, responsável por sucessos como Procurando Nemo e Wall-E, o filme estreia nos cinemas brasileiros em 17 de junho.