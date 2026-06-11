Glenn Close e Ridley Scott receberão Oscar honorário em novembro

Close e Ridley Scott, enfim, receberão suas estatuetas na 17ª edição do Governors Award, premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que entrega Oscars honorários. A cerimônia está marcada para 15 de novembro.

Além deles, Floyd Norman, primeiro animador negro da Disney e um dos responsáveis por sucessos como O Corcunda de Notre Dame, Mulan e Monstros S.A., também receberá a honraria.

Glenn, 79, já foi indicada oito vezes ao Oscar, a primeira ocorrendo em 1983, por O Mundo Segundo Garp e a mais recente em 2021, por Era Uma Vez um Sonho.

Já Scott foi indicado a quatro Oscars, sendo três como diretor (Thelma & Louise, Gladiador e Falcão Negro em Perigo) e uma vez indicado ao prêmio de Melhor Filme (Perdido em Marte).

O Governors Award é dado anualmente a nomes cujas carreiras influenciaram e inspiraram o cinema, mesmo que nunca tenham sido premiados pela Academia antes. Outros vencedores incluem Jean-Luc Godard, James Earl Jones, Steve Martin, Hayao Miyazaki, Debbie Reynolds, Angela Bassett e Samuel L. Jackson.