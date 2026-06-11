Jacob Elordi se irrita com fã insistente: 'Não toque em mim, mano'

Jacob Elordi virou assunto nas redes sociais após a viralização de um vídeo em que aparece se irritando com a abordagem de um fã na rua. O momento foi publicado pelo brasileiro Otavio Bittencourt em seu perfil no Instagram no último domingo, 8, e já ultrapassa 930 mil visualizações.

No vídeo, o ator australiano aparece caminhando quando é filmado pelo brasileiro, que tenta se aproximar para conseguir uma foto. Ao ser tocado pelo fã, ele responde: "Por favor, não toque em mim, mano", antes de virar as costas e seguir seu caminho.

Na publicação, o fã escreveu: "Eu só queria uma foto, cara". O registro rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões nos comentários.

Parte dos internautas saiu em defesa do ator. "Concordo totalmente. Jacob tinha todo o direito de reagir da forma como reagiu. Tocar outra pessoa não é algo sem intenção. Se você quer uma foto, basta pedir", escreveu uma pessoa. Outra comentou: "Eu nunca tocaria em uma celebridade para chamar sua atenção. Coloque-se no lugar delas."

Também houve quem considerasse a reação de Elordi exagerada. "Que sacanagem fazer isso com um fã", opinou uma internauta.

O próprio autor do vídeo se manifestou nos comentários. "Na saída, eu pedi uma foto. Só um fã animado por conhecê-lo e que queria registrar o momento, só isso. Não houve intenção de desrespeito. Não é como se eu o tivesse perseguido ou dado um abraço apertado. Não foi nada demais", escreveu.