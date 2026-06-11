Dwayne Johnson revela susto com câncer em dia de coletiva de imprensa de 'Jumanji'

Dwayne Johnson revelou que passou por um estresse no início do ano durante uma coletiva de imprensa de Jumanji. O astro comentou que se sentiu aflito com a incerteza em meio ao evento ao descobrir a possibilidade de ter um câncer de próstata.

Em entrevista à Esquire, o ator contou que descobriu o nódulo em seu testículo um dia antes da coletiva. Após o exame, seu médico disse que poderia ser uma inflamação chamada epididimite, afirmando que ele deveria realizar um ultrassom no dia seguinte.

"Então tive que conviver com isso durante aquelas 24 horas, sem saber de nada - e tive que ficar ligado o dia todo, fazendo piadas, discursando", disse.

"Mas estou bem, então...", comenta The Rock, que explicou ainda que, ao final, ele descobriu que não estava com câncer, era apenas uma epididimite.