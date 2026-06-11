Luana Piovani detona Copa, dispara contra Fifa e Trump e promete boicote: 'Mundo está acabando'

Luana Piovani não vai assistir à Copa do Mundo. A atriz usou os stories do Instagram para criticar o evento, a FIFA e os acontecimentos recentes envolvendo Donald Trump.

"Eu não vou assistir a nenhum jogo da Copa. Isso é importante? Não. Não é importante para ninguém, mas para mim é", disse na postagem.

Em seguida, Piovani teceu críticas à organização e ao presidente dos Estados Unidos, fazendo um paralelo à situação atual do mundo. "Cara, como é que a FIFA, que é uma instituição tão e*** e dona de tudo que eles botam a mão, está c*** as b*** do Trump? Gente, como é que vocês têm coragem de achar uma Copa boa, ou de assistir, ou de torcer por quem quer que seja? O mundo está acabando e vocês estão preocupados com Copa. Eu não vou assistir a nenhum jogo."

Então, a atriz narrou sua indignação pela falta de "união" entre os países em detrimento de certas medidas com relação a alguns dos países participantes. "Como é que vocês permitem? Como é que alguém faz um campeonato, todos esses países entraram e aí as pessoas criam dificuldades para os países participarem? Gente, é hora falar: 'Então, a gente não entra', 'então, a gente não vai'. 'Aí, quem perde é você'. Não. Tinha que existir a união de todos. O problema do planeta é esse: não há união", desabafou.