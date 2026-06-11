Alberto Cowboy se pronuncia após exposição de briga com a esposa

Alberto Cowboy usou os stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 11, para se pronunciar após áudios vazados de um discussão que teve com sua esposa. A gravação em questão foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do jornal Metrópoles.

"Nos últimos dias, o meu relacionamento tem sido comentado nas redes sociais por algo muito chato que aconteceu", inicia o ex-BBB. "Nossa privacidade, minha e da minha esposa, foi invadida, uma vez que a gente estava discutindo dentro de um quarto, discussão normal de casal, e pessoas gravaram e divulgaram isso de forma aleatória, irresponsável e completamente fora do contexto", explicou Cowboy.

Então, Cowboy refletiu a respeito da normalidade de casais terem atritos, avaliando que o mais importante é o "consenso". "Qual relacionamento que não tem divergências? Casais que discutem não é porque não se gostam, é porque querem chegar a um consenso. Um relacionamento não é definido pelas discussões, mas sim pelos consensos que são conseguidos."

"A nossa relação sempre foi baseada no respeito, no diálogo e isso não está diferente. Eu e a Priscilla estamos vivendo um momento de adaptação. A vida mudou", comentou, em referência à separação física pela qual passam, já que agora, estão em países diferentes. "Tanto que eu estou aqui neste momento no Brasil e ela está nos Estados Unidos. A distância é algo ruim entre a gente, porque sempre fomos muito próximos. E tudo está sendo adaptado."

Além de declarar existir "uma vontade muito grande de fazer dar certo", o ex-brother também afirmou que seu relacionamento é mais do que apenas uma discussão.

"Eu acredito que uma conversa quando se torna pública, pode ser interpretada de várias maneiras. Mas, uma única discussão não resume um relacionamento. Às vezes, no auge de uma discussão, quando a gente está de cabeça quente, a gente pode fazer e dizer coisas que não são bem o que a gente pensa. Mas isso não resume uma relação que é construída a longo prazo, com respeito e diálogo", disse.