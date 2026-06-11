Celebridades vão ao delírio com virada histórica dos Knicks na NBA Finals

A vitória do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs no Jogo 4 das finais da NBA, na noite de quarta-feira, 10, entrou para a história pela improvável recuperação de 29 pontos de desvantagem. Nas redes sociais, um dos assuntos que mais repercutiram foram as reações de celebridades que acompanharam a partida e celebraram a virada como torcedores comuns.

A cesta decisiva saiu das mãos de OG Anunoby a pouco mais de um segundo do fim, encerrando uma partida que parecia perdida durante boa parte da noite. Quando o placar virou pela primeira vez, já nos instantes finais, o ginásio explodiu. E os famosos que acompanhavam tudo de perto ficaram enlouquecidos.

Timothée Chalamet

Taylor Swift também não passou despercebida. A cantora assistiu à partida em um dos setores mais disputados do Madison Square Garden e não economizou na euforia com pulos e gritos para comemorar a partida. No final, a cantora também comemorou em uma roda de torcedores.

Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld, que estava acompanhando a partida na quadra, virou meme por um motivo diferente. A expressão de surpresa do humorista nos segundos finais foi capturada pelas câmeras e rapidamente começou a circular nas redes.

Rihanna e A$AP Rocky

Rihanna apareceu em vídeos gravados nas ruas de Nova York ao lado do marido, o rapper A$AP Rocky, e de torcedores do Knicks. Na ocasião, a cantora tenta acertar uma cesta improvisada enquanto é incentivada pela multidão. Quando a bola finalmente entra, todos ao redor comemoram e ela é carregada no colo pelo rapper.