Zizi Possi diz não admirar nenhum artista atual: 'Adoraria gostar, mas não gosto'

Zizi Possi não gosta de nenhum artista atual. Em entrevista à revista Quem, na 33ª Edição do Prêmio da Música Brasileira, a cantora refletiu sobre a similaridade entre os músicos da geração atual.

"Nenhum. Infelizmente. Eu adoraria gostar, mas não gosto", disse, quando questionada sobre qual artista da atualidade gosta de escutar.

A cantora comentou que a repercussão de uma pessoa online parece pesar mais do que a arte em si: "Tem uma coisa que é uma falta de comprometimento com aquilo que se faz, sabe, e, às vezes, tenho a impressão de que a quantidade de gente que vai dar like é mais importante do que aquilo que a pessoa está fazendo".

"E isso é que eu chamo de várias 'farinhas no mesmo saco', porque isso tem o seu valor, mas é diferente daquilo que eu faço, é diferente daquilo que outras pessoas fazem. Então, assim, eu não gosto. Desculpa", concluiu.