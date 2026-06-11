Tati Machado anuncia nova gravidez: 'Amor encontrou mais um jeito de florescer'

A apresentadora Tati Machado utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 11, para anunciar que está grávida.

Em um vídeo, ao lado do parceiro Bruno Monteiro, Machado compartilhou a notícia. Com uma filmagem que simula a lente de uma câmera, o casal segura sapatos de bebê e celebra.

Na legenda, escreveu: "O amor encontrou mais um jeito de florescer".

Em maio do último ano, a apresentadora perdeu seu primeiro filho, Rael, já ao final da gestação, com 33 semanas. Em setembro, ela participou do programa Saia Justa e revelou que, durante um tempo, desejou não ter engravidado - pensamento que mudou mais tarde.

"Hoje, no meu depois, eu digo com a maior tranquilidade que se eu soubesse, se me avisassem: 'Olha, Tati, quando você chegar em 34 semanas, você vai sentir que seu bebê parou de mexer, você vai parar no hospital por causa disso e sua vida vai virar de cabeça para baixo', eu faria tudo de novo. Mesmo que terminasse da mesma forma, porque nunca faltou amor", disse à época.