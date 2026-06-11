Ramal do bondinho de Santa Teresa volta a operar depois de mais de 20 anos

Rio - O ramal Silvestre do Bonde de Santa Teresa, na região central, retomou a circulação nesta quinta-feira (11), após mais de 20 anos desativado. O trecho, que liga a Rua Almirante Alexandrino ao ponto final do bondinho, tem percurso estimado de 30 minutos e passou por obras de revitalização no último ano. Inicialmente, o serviço funcionará em fase de testes. Nesta etapa, os bondes circularão às 10h, 11h, 14h e 15h.



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Com o início dos testes de percurso com os motorneiros, em 1º de junho, moradores e visitantes já podem embarcar para percorrer o Ramal Silvestre. Ao longo do mês, as equipes técnicas realizarão uma série de ajustes operacionais, além do treinamento dos motorneiros e do processo gradual de orientação aos moradores e visitantes sobre as novas condições de circulação. Em julho, após a avaliação dos resultados dos testes, a grade horária será definida, incluindo os horários de maior demanda, e divulgada à população.

"Hoje estamos iniciando os testes tripulados do novo ramal Silvestre do Bonde de Santa Teresa. Desde o dia 1º de junho, já tivemos o início dos testes com os motorneiros e, agora, com passageiros a bordo, teremos ao longo deste mês de junho a continuidade dos testes tripulados. Esse período será importante para testarmos o equipamento e o trecho, além de conscientizar a população e os motoristas, que ainda estacionam seus automóveis ao longo do novo percurso por falta de familiaridade com a circulação do bonde", explicou a secretária de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem, durante a entrega das obras.



Segundo Sakalem, o ramal Silvestre também é importante para a expansão do sistema, permitindo que moradores e visitantes tenham acesso a diferentes pontos de Santa Teresa. Além disso, a linha poderá ser integrada futuramente ao Trem do Corcovado, fortalecendo o turismo na cidade.



"A nossa ideia é justamente que a inauguração desse ramal e a retomada plena do Bonde de Santa Teresa beneficiem a população e também o estado por meio do turismo. Estimamos que cerca de 40 mil pessoas sejam impactadas e beneficiadas", afirmou.



A ação, conduzida pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, por meio da Central Logística, faz parte do processo de modernização do sistema. O projeto também contemplou a retomada do ramal Paula Mattos, após mais de dez anos fora de operação, além da ampliação da equipe que atua no serviço.



Com aproximadamente 5,84 quilômetros de extensão, o ramal Silvestre recebeu cerca de 667 toneladas de novos trilhos, 27,8 mil metros quadrados de pavimentação, implantação de sistema de drenagem pluvial e quase seis quilômetros de rede aérea requalificada, elevando os padrões de segurança e confiabilidade da operação. Com a revitalização completa, a estimativa é beneficiar mais de 40 mil pessoas.



Bonde conduzido por motorneira mulher



Primeira e única motorneira a conduzir o Bonde de Santa Teresa, Márcia de Souza espera que sua trajetória inspire outras mulheres a ingressarem na profissão. "Que elas se sintam empoderadas. É uma satisfação enorme poder operar, pela primeira vez, o Ramal Silvestre. Isso requer muito treinamento, muita responsabilidade e, acima de tudo, gostar do que faz. Eu amo o que faço. Recebo muito carinho dos passageiros, dos colegas de trabalho e da empresa. Sou muito feliz na minha profissão", disse a funcionária, que atua como motorneira há um ano e acumula oito anos de experiência como motorista de ônibus.



Conquista dos moradores



A notícia foi recebida com entusiasmo por moradores que aguardavam há anos a volta da ligação até o Silvestre. "Morei a minha vida toda em Santa Teresa. Essa retomada representa muito, porque passei a minha adolescência andando de bonde. Com esse retorno, o meu filho vai conhecer as coisas que ele não viveu, e eu vivi. Agora, o trajeto vai até o Silvestre, onde a vista é linda", disse a maquiadora Glória Ferreira, 45 anos, ao falar da expectativa de percorrer novamente o trajeto, agora, ao lado do filho Carlos Eduardo, 12.



Para o guia de turismo Alexandre Cassiano, 48, a reabertura representa uma conquista para quem depende do sistema no dia a dia. "Para nós, moradores, principalmente para os que moram no Morro dos Prazeres ou um pouquinho mais para baixo, é sensacional. Eu moro e trabalho aqui. Então, é uma grande honra. Estava parado há muito tempo. O governo está devolvendo um transporte que é muito importante para o nosso povo", contou.



O vice-presidente da Associação do Polo Gastronômico, Turístico e Cultural de Santa Teresa (AmeSanta), Osmar Calixto, ressaltou a importância da recuperação do percurso histórico. "A chegada do Bonde de Santa Teresa até o Silvestre após décadas, além de restaurar todo o trajeto original centenário vai proporcionar ao turista uma experiência ímpar. É um percurso por dentro da Mata Atlântica", disse.