Bebê de 1 ano morre após se afogar em piscina

Rio - Um bebê de um 1 ano morreu após se afogar na piscina de uma residência, em Maricá, na Região Metropolitana. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo testemunhas, o menino caiu na piscina, no bairro Ponta Negra, quando tentava pegar uma bola, no último sábado (6). Familiares fizeram os primeiros procedimentos e acionaram socorro. Ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal e, posteriormente, transferido ao Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara.

De acordo com a Prefeitura de Maricá, a criança deu entrada em estado grave no Che Guevara depois de um afogamento. O bebê permaneceu sob cuidados intensivos da equipe. Contudo, apesar dos esforços, ele veio à óbito nesta quarta-feira (10). A prefeitura ressaltou que as causas do falecimento serão confirmadas pelo Instituto Médico Legal (IML).

Uma pessoa próxima à família, que preferiu não se identificar, destacou que o menino era muito amado. "Era nosso xodó. Um menino carinhoso, amoroso, muito amado por todos. A mãe está muito abalada e desolada. Está sendo difícil demais."

A 82ª DP (Maricá) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar as circunstância do fato.

O enterro do bebê acontecerá nesta sexta-feira (12), às 10h, no Cemitério Municipal de Maricá.