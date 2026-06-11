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Ladrões roubam a estátua de Leila Diniz em Niterói

Escultura de bronze instalada na Praia de São Francisco foi levada no dia 25 de maio

Est&aacute;tua &eacute; furtada em S&atilde;o Francisco
Estátua é furtada em São Francisco -
Rio - A estátua de bronze em homenagem à atriz Leila Diniz foi furtada da orla da Praia de São Francisco, em Niterói, na Região Metropolitana. O desaparecimento da peça foi registrado no dia 25 de maio e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. No local, restou apenas a parte dos pés da escultura fixada na base.

Produzida pelo artista Rodrigo Pedrosa, a escultura em tamanho real retratava a atriz niteroiense em um dos momentos mais marcantes da trajetória dela. Ela se tornou um símbolo da memória e da cultura da cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 79ª DP (Jurujuba). Segundo a corporação, diligências estão em andamento para identificar os responsáveis pelo furto.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos informou que registrou um boletim de ocorrência e que acompanha o caso. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

A homenagem a Leila Diniz foi instalada na Praia de São Francisco e marcou a presença da primeira escultura em espaço público da cidade dedicada a uma figura feminina. Atriz, professora e símbolo da liberdade de comportamento nos anos 1960 e 1970, Leila nasceu em Niterói e se tornou uma das personalidades mais importantes da cultura brasileira.


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