Alzirão corre com os preparativos para jogos do Brasil

Rio - A organização do Alzirão, um dos símbolos mais tradicionais da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, corre contra o tempo para preparar a festa na Rua Alzira Brandão, na Tijuca. Na manhã desta quinta-feira (11), o grupo iniciou a instalação de refletores, aparagem das árvores e decoração.

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As celebrações em dias de jogos do Brasil no Alzirão haviam sido canceladas por falta de documentação junto aos órgãos públicos. No entanto, a três dias da estreia da seleção brasileira contra Marrocos, o prefeito Eduardo Cavaliere interveio e liberou a realização do evento

Conhecido por reunir milhares de torcedores desde 1978, o Alzirão havia anunciado o retorno das comemorações após ficar sem realizar eventos na Copa de 2022. As pinturas e bandeirinhas só serão acrescentadas para a segunda partida, no dia 19, contra o Haiti. Durante os jogos do Brasil, estão previstas ainda apresentações gratuitas de grupos de pagode como Grupo Revelação, Clareou e Bom Gosto.



Ricardo Ferreira, um dos responsáveis por organizar a festa, contou que o imbróglio atrapalhou os preparativos para o primeiro jogo.

“O tempo ficou curto. Nesse primeiro jogo, tem coisas que não conseguiremos fazer. Vamos deixar a pintura e as bandeirinhas para o segundo. Já estamos legalizados, a prefeitura já deu o alvará da legalização. Estamos correndo contra o tempo, mas vai dar tudo certo. Já temos o investimento, patrocínio. Só faltava a legalização, mas o prefeito interveio e deu tudo certo. O importante é que a festa vai acontecer”, pontuou.

Apesar do contratempo, Ricardo destacou que o primeiro dia de festa terá decorações no ritmo de Copa do Mundo, apresentações musicais e diversas atrações.

“No primeiro, já teremos o bandeirão, o palco para o grupo de pagode, bateria de escola de samba, concurso da ‘Garota da Copa’... Muitas atrações. O horário do primeiro jogo, às 19h, é um horário atípico. Então deixa o evento mais curto. O jogo deve terminar por volta das 21h30 e 22h, já fica um horário esquisito. Depois que o Brasil passar dessa fase, já melhora. Já serão jogos à tarde, e aí fica melhor para fazer shows com mais tempo”, explicou Ricardo.