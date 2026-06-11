Pesquisa indica que Lula tem 44% contra 41% de Flávio Bolsonaro no 2º turno

Pesquisa divulgada pela Alfa Inteligência nesta quinta-feira, 11, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria numericamente em todos os cenários para o segundo turno da eleição deste ano, mas empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



Pelo levantamento, Lula marcou 44% contra 41% do senador Flávio Bolsonaro, em um quadro de empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos. Outros 14% disseram votar branco ou nulo, e 1% não soube ou não respondeu à pesquisa. Em março, eram 41% a favor de Lula e 38% a favor de Flávio, com 16% de brancos e nulos, e 5% que não souberam ou não responderam.



O atual presidente também ficou com 41% contra 34% do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (Democracia Cristã). Outros 24% disseram não votar em nenhum deles ou votar branco ou nulo, e 1% não soube ou não respondeu.



Lula também venceria o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), por 44% a 38%. Segundo a pesquisa, 16% disseram não votar em nenhum deles ou votar branco ou nulo, e 2% não souberam ou não responderam.



O petista apareceu como vencedor também contra Renan Santos (Missão), por 44% a 26%, enquanto 28% disseram não votar em nenhum deles, branco ou nulo, e 2% não souberam ou não responderam.



Na pesquisa espontânea sobre o primeiro turno, Lula aparece com 36%, Flávio com 24%, Caiado com 5%, Romeu Zema (Novo) com 4%, Renan Santos com 2%, Bolsonaro com 1% e Joaquim Barbosa com 1%. Outros 2% disseram "exceto Lula", 1% disse "candidato da direita", 10% afirmaram "nenhum" e 13% não souberam ou não responderam.



Na pesquisa estimulada sobre o primeiro turno, Lula tem 40%, Flávio aparece com 41%, seguido de Caiado (7%), Zema (7%), Joaquim Barbosa (3%) e Renan Santos (2%). A senadora Tereza Cristina (PP-MS) tem 1%. Outros candidatos têm 1%. Além disso, 7% disseram nenhum deles, branco ou nulo, e 1% não soube ou não respondeu.



A desaprovação do governo Lula segue maior que a aprovação. São 56% que desaprovam o petista, enquanto apenas 42% aprovam. Apenas 2% dizem não saber ou não responderam. A pesquisa diz que a desaprovação cresceu entre março e junho deste ano. Em março, 53% disseram desaprovar a gestão de Lula, e 46% diziam aprová-la



O levantamento realizou 1.400 entrevistas, entre 5 e 10 de junho deste ano, com eleitores e eleitoras de no mínimo 16 anos. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR 03496-2026.