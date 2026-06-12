Policiais prenderam o maior cortador de carros do TCP

Os policiais também apreenderam um automóvel e um jet ski avaliados em mais de R$ 200 mil com um suspeito. Desde o início da investigação, os agentes já prenderam cinco integrantes do grupo, entre eles o principal cortador de veículos do Terceiro Comando Puro (TCP). Ele foi capturado em flagrante enquanto transportava peças retiradas de dois automóveis recém-desmanchados para serem revendidas em Nova Iguaçu.

Outro bandido, apontado como um dos maiores receptadores de peças roubadas do estado do Rio, foi preso. Além deles, outros três, autores de roubos de veículos, também se encontram detidos.

A ação fez parte da segunda fase da 'Operação Torniquete', que busca reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam atividades das facções criminosas e disputas territoriais.