Racha entre caminhoneiros provoca acidente com dez veículos e deixa quatro feridos em SP

Um acidente envolvendo dois caminhões e oito automóveis deixou quatro pessoas feridas na Ponte Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Um racha entre os dois caminhoneiros antecedeu a sequência de colisões na noite de quinta-feira, 11.

Os dois veículos de carga seguiam pela via quando perderam o controle após uma batida entre eles. Com o impacto, os caminhões atravessaram a divisão da pista e atingiram carros que trafegavam na direção contrária.

Em depoimento aos agentes do 2º Batalhão da Polícia de Trânsito que atenderam a ocorrência, os próprios caminhoneiros admitiram que participavam de uma competição no momento do acidente. Em entrevista à TV Globo, o capitão da Polícia Militar de Trânsito, Tarcísio Bueno, afirmou que os relatos colhidos no local apontam para a prática de racha. "Foi confirmado que era uma disputa", disse o oficial.

Ainda segundo Bueno, a competição teria começado antes da chegada à ponte. Os condutores disputavam quem chegaria primeiro a um pátio de manobras de materiais de construção para realizar a retirada de cargas. Os caminhoneiros passaram por teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas, quatro delas foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil que irá investigar a dinâmica do acidente e as responsabilidades dos envolvidos.