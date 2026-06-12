Andressa é a sétima eliminada da Casa do Patrão; confira o porcentual dos votos

Andressa se despediu da Casa do Patrão e se tornou a sétima eliminada da temporada. A participante recebeu apenas 16,37% dos votos do público para continuar na competição e acabou levando a pior na disputa contra Bianca e Mariana, que seguem na corrida pelo prêmio.





A saída da vendedora marca o fim de uma trajetória pontuada por estratégias, vitórias em provas e embates dentro do confinamento. Apesar de ter construído alianças importantes ao longo do jogo, ela não conseguiu conquistar a preferência do público na reta decisiva da competição.





Mesmo sendo uma das competidoras mais jovens da casa, Andressa ganhou destaque por seu perfil observador. Ao longo da temporada, tornou-se uma espécie de conselheira para aliados, compartilhando análises sobre o jogo e ajudando na construção de estratégias.





Sua passagem pelo programa também foi marcada por conflitos. A participante protagonizou discussões com nomes como Sheila, Bianca e JP, sempre demonstrando firmeza ao defender suas opiniões e questionar atitudes que considerava inadequadas.





Vitórias e amizades no confinamento





Além dos embates, Andressa também se destacou nas provas. A competidora conquistou quatro vitórias em desafios ao longo da temporada e ainda levou para casa R$ 10 mil em uma dinâmica especial realizada dentro do confinamento.





Durante sua jornada, construiu laços de amizade com participantes como Morena, Vivão e Luis Fellipe, que frequentemente recorriam à sua opinião em momentos importantes do jogo.





Confira o resultado da votação:





- Bianca - 43,87%

- Mariana - 39,76%

- Andressa - 16,37% (eliminada)





Agora, com a saída de Andressa, o Casa do Patrão entra em uma nova fase, com menos participantes na disputa e estratégias cada vez mais decisivas para quem deseja chegar à grande final.