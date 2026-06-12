Entenda por que a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve de retirar nódulo do rosto

A influenciadora Graciele Lacerda revelou que a filha Clara, de 1 ano e 5 meses, precisou passar por um procedimento cirúrgico após médicos identificarem nódulos sob uma mancha arroxeada em seu rosto. A menina retirou um dos nódulos para realização de uma biópsia, exame que deverá apontar a causa do problema e orientar os próximos passos do tratamento.





Nas redes sociais, Graciele contou que viveu momentos de grande tensão antes da cirurgia. Segundo a influenciadora, tanto ela quanto Zezé Di Camargo ficaram preocupados com a necessidade de anestesia geral e com o período de jejum exigido para a filha.





De acordo com Graciele, tudo começou quando Clara tinha cerca de sete meses. Uma pequena mancha apareceu em seu rosto e, inicialmente, a família acreditou que se tratava de uma reação alérgica causada por perfume ou pela barba de alguém próximo.





Com o passar dos meses, porém, a lesão desaparecia e voltava com formatos diferentes. Na tentativa de resolver o problema, a menina utilizou diversos tratamentos, incluindo pomadas com corticoides, mas sem uma melhora definitiva.





Viagem à Suíça agravou o quadro





A situação se tornou ainda mais delicada durante uma viagem da família à Suíça. Graciele relatou que as baixas temperaturas e a água da região, que possui alta concentração de calcário, acabaram agravando o estado da pele da filha.





"A gente voltou de lá com a pele da Clara de um jeito assustador. A gente entrou em pânico. Só piorava", contou Graciele nas redes.





Na época, Clara precisou tomar antibióticos devido à intensidade das lesões. A influenciadora revelou que ficou tão preocupada com a saúde da filha que chegou a dedicar a Quaresma à recuperação da menina, realizando orações durante 40 madrugadas consecutivas.





Descoberta dos nódulos





Após consultar uma nova médica, a família recebeu a orientação de suspender todos os produtos aplicados no rosto da criança, permitindo que a pele se regenerasse naturalmente. Com o tempo, as lesões desapareceram.





No entanto, um ultrassom realizado posteriormente trouxe uma nova preocupação: embora a pele estivesse recuperada, o exame identificou vários nódulos sob a região onde havia surgido a mancha arroxeada. Por isso, os médicos recomendaram a retirada de um deles para análise.





A cirurgia foi realizada com sucesso e Clara passa bem. A pequena segue em recuperação, utilizando um curativo no rosto e sob observação constante para evitar quedas ou impactos na região operada. Os pontos deverão ser retirados nesta sexta-feira, 12.





Enquanto aguarda o resultado da biópsia, Graciele afirmou estar otimista e agradeceu as mensagens de apoio e orações enviadas pelos seguidores.