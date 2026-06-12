O que Max Cavalera tem? Esposa esclarece perda de peso do músico após foto viralizar

Uma foto de Max Cavalera postada pela sua esposa, Gloria Cavalera, fez alguns fãs ficarem preocupados com a saúde do músico do Soulfly. Evidentemente mais magro no clique, ele foi alvo de perguntas de seguidores que questionaram se ele estava doente. Felizmente, a resposta é não, apesar de a perda de peso ter origens médicas.

"Ele teve uma úlcera há um ano. Foi por tomar muita Coca-Cola", revelou Gloria ao ser questionada por um seguidor. "Ele cortou a Coca-Cola e agora está prestando atenção na dieta." Cavalera também não bebe álcool há mais de uma década, confirmou a esposa.

Apesar da preocupação de alguns, outros fãs elogiaram a perda de peso do músico, celebrando sua aparência mais saudável em outras postagens de Gloria.

Os Cavalera passaram por uma tragédia em fevereiro deste ano, quando a filha do casal, Christina, morreu após longo tratamento contra doença não revelada.

Membro fundador do Sepultura ao lado do irmão Igor Cavalera, Cavalera deixou a banda em 1996, formando o Soulfly no ano seguinte. O músico agora se prepara para uma turnê na Europa, que ocorrerá após o lançamento de seu novo disco, Chama.