SOMOS Educação amplia uso de IA para apoiar inclusão de alunos com deficiência

A SOMOS Educação, braço de educação básica da Cogna, desenvolveu uma ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) para apoiar escolas na elaboração de Planos de Ensino Individualizados (PEIs), documento utilizado para adaptar o processo de aprendizagem às necessidades específicas de estudantes com deficiência.

Essa iniciativa, segundo a empresa, busca atender à crescente demanda por educação inclusiva no País, em meio ao avanço das matrículas de alunos da educação especial registrado pelo Censo Escolar.

A nova funcionalidade, denominada Projeto PEI com IA, foi incorporada à plataforma Plurall IA e já foi disponibilizada para mais de 8,3 mil escolas. A ferramenta utiliza informações fornecidas por educadores, como dados pedagógicos e laudos, para gerar propostas de planos individualizados por meio de questionários e de uma base multidisciplinar de conhecimento.

Segundo a empresa, a tecnologia ajuda a reduzir o tempo gasto pelos professores na elaboração dos documentos, permitindo que eles concentrem seus esforços na mediação pedagógica e no acompanhamento dos estudantes. A solução também busca dar mais consistência ao planejamento educacional, apoiando as escolas na implementação de práticas de inclusão.

Além da elaboração dos PEIs, a plataforma conta com o assistente virtual Plu, capaz de adaptar conteúdos, exercícios, imagens e avaliações de acordo com as necessidades de cada aluno e com diferentes níveis de cognição. A ferramenta integra o conjunto de recursos de ensino adaptativo da companhia, que alcançou 395 mil estudantes em 2025 e gerou mais de 8,2 milhões de oportunidades de aprendizagem personalizadas.

A iniciativa ocorre em um momento de expansão da educação inclusiva no Brasil. De acordo com o Censo Escolar 2025, o número de matrículas na educação especial chegou a 2,5 milhões de alunos, alta de 82% em relação a 2021. No mesmo período, a participação de estudantes com deficiência em classes comuns passou de 93,5% para 96%, ampliando a necessidade de instrumentos que auxiliem escolas e professores a atenderem diferentes perfis de aprendizagem.