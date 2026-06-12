Taylor Swift se torna a pessoa mais jovem a entrar no Hall da Fama dos Compositores

Taylor Swift tornou-se a mais jovem pessoa a fazer parte do Hall da Fama dos Compositores na última quinta-feira, 11. Durante seu discurso de aceitação, a cantora de 36 anos emocionou-se e fez agradecimentos.

Para um artista estar elegível a entrar no grupo, é necessário que seu primeiro trabalho comercial tenha sido lançado há 20 anos. O marco chegou para Swift, já que Tim McGraw foi lançada em junho de 2006.

Em sua fala - que durou 21 minutos, segundo a Variety -, a cantora fez uma série de agradecimentos. Um deles, à família.

"Foi fácil escolher compor músicas acima de tudo na minha vida", disse. "Mas não deve ter sido fácil para meus pais e meu irmão simplesmente largarem tudo e mudarem nossa família inteira da Pensilvânia para Nashville, para que eu pudesse aprimorar meu talento na capital mundial da composição".

"E mesmo que as palavras sejam meio que a minha praia, eu nunca conseguirei expressar minha gratidão a vocês por fazerem isso por mim. Vocês são o motivo de eu estar aqui esta noite", continuou.

Ainda, a estrela agradeceu a Steven Spielberg e comentou sobre a decisão de tê-lo como apresentador de seu discurso: "Fiquei completamente impressionada porque o homem tem um filme enorme chamado Dia D que estreia à meia-noite de hoje e mesmo assim ele concordou em aparecer para fazer isso por mim algumas horas antes do lançamento", disse.

"E se eu olhar para trás, para toda a minha carreira de 23 anos na música, os altos e baixos, as batalhas na indústria, as provações e tribulações, as lágrimas e os aplausos e a onda de dúvidas, as críticas, justas e injustas, a completa perda de privacidade, as turnês mundiais e as guerras de ego e as reviravoltas do destino, o caos mágico absoluto deste caminho que escolhi quando era jovem demais para me lembrar de que um dia foi uma escolha... compor músicas foi a coisa mais fácil que já fiz", completou.