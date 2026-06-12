A 3ª Cerimônia de Abertura da Copa será nos EUA e terá apresentação de Anitta

A Copa do Mundo 2026 ocorre no México, Canadá e Estados Unidos. Os dois primeiros países já receberam suas Cerimônias de Abertura, enquanto a terra do Tio Sam sediará a sua nesta sexta-feira, 12, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

O evento começou na última quinta-feira, 11, e se estende até o dia 19 de julho.

Cada uma das celebrações trouxe shows de diferentes artistas. Confira abaixo todos os detalhes da Cerimônia de Abertura dos Estados Unidos.

Quando?

A última Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo de 2026 será nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 12, às 20h30 (horário de Brasília), antes da partida entre o país e o Paraguai, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Quem se apresenta?

Katy Perry, Anitta, LISA, Rema, Tyla e Future estão a cargo do show americano.

Onde assistir?

A celebração será transmitida em canais abertos, pagos e YouTube. Confira abaixo.

TV Globo

CazéTV

SporTV

GeTV

SBT