Homem é preso por estuprar o enteado de 7 anos

Rio - Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (12), por estuprar reiteradamente o próprio enteado, de apenas 7 anos, na Zona Sudoeste. O homem, que não teve a identificação divulgada, foi detido por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) na região da Barra Olímpica.



De acordo com as investigações, os abusos vieram à tona após familiares perceberem mudanças no comportamento da criança.



Segundo a Policia Civil, durante conversas com parentes, o menino relatou ter sido vítima de violência sexual praticada pelo padrasto desde 2025 Segundo o jovem, o homem introduzia o dedo no ânus dele e o obrigava a praticar sexo oral. A criança ressaltou que a violência ocorreu diversas vezes.



Ainda segundo a investigação, a irmã da vítima encontrou o homem e o menino trancados em um quarto. Ao abrir a porta, o short do garoto estava embolado, indicando que ele havia acabado de vestir a roupa. A família descobriu o caso em março deste ano.

O criminoso foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.