Conheça o mirante inaugurado aos pés do Cristo Redentor

O Parque Nacional da Tijuca ganhou um novo mirante aos pés do Cristo Redentor, nesta sexta-feira (12). O atrativo está localizado no Alto Corcovado. Todo esse complexo foi erguido a partir de construções pré existentes, garantindo maior sustentabilidade para a obra, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



O mirante conta com um deque de 50m² de ipê-cumaru, madeira mais resistentes a intempéries do tempo. A área, que antes não era aberta ao público, recebeu 360 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e que levam o nome da montanha do Corcovado: Thaumatophyllum corcovadense e Eugenia corcovadensis.



Segundo o arquiteto responsável pela obra, Maurício Prochnik, do escritório Prochnik Arquitetura, o tratamento paisagístico, que inclui aspectos como o material e mobiliários utilizados, procura “resgatar o uso de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica que ocorre naturalmente nas montanhas cariocas”.



Do novo mirante, o público consegue avistar outros atrativos, como a Pedra da Gávea, a Serra da Carioca, o Sumaré e, para além do Parque, uma parte da orla do Rio.



“Não é à toa que, por esse conjunto de belezas reunidas em um só local, a Unesco reconhece o Parque como Reserva da Biosfera desde 1991, além de ter incluído a nossa Unidade de Conservação como parte da primeira paisagem cultural urbana declarada Patrimônio Mundial, título inédito concedido em 2016”, afirma Viviane Lasmar, analista ambiental do ICMBio e chefe da unidade.



Melhorias para os visitantes



O Novo espaço faz parte das melhorias que estão sendo executadas em um plano de revitalização do Alto Corcovado e de outras áreas do Parque Nacional da Tijuca, anunciado em dezembro de 2024 pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o ICMBio.



Abaixo deste mirante, também foi aberto ao público um espaço com cinco novos banheiros (dois masculinos, dois femininos e um família), com um fraldário em cada classificação (masculino, feminino e família), quatro novos bebedouros de filtragem dupla da água e uma área para descanso na qual se instalarão totens para recarga de celulares.



Desde 2025, já foram inauguradas diversas melhorias, como novos banheiros nas catracas de chegada, lojas de autoatendimento para alimentação, ilhas de hidratação, hall superior de elevadores modernizado mais resistente, UTI Móvel completa onde antes era um posto de primeiros socorros, dentre outras.