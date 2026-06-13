Traficantes do CV invadem mais uma comunidade em Curicica

Traficantes da facção Comando Vermelho invadiram a localidade conhecida como Village, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. Em vídeos, que circulam nas redes sociais desde sexta-feira (12), os criminosos aparecem pichando muros de casas com a sigla CV e fazendo ameaças a milicianos que dominavam a região.
As imagens, feitas pelos próprios bandidos, mostram homens fortemente armados com fuzis andando pelas ruas da comunidade. Nos vídeos, o grupo fala frases como “acabou proibição nessa p*rr*”, "Village é CV", “é o retorno dos crias” e “‘bota’ a cara para morrer”.
A região tem vivido um clima de guerra nos últimos dias. Na noite de quarta-feira (10), uma nova tentativa de invasão na localidade conhecida como Caminho do Céu, em Curicica, provocou momentos de tensão. Na noite de quinta (11), policiais militares prenderam dois suspeitos e apreenderam uma arma na comunidade Vila Sapê.
A região tem vivido um clima de guerra nos últimos dias. Na noite de quarta-feira (10), uma nova tentativa de invasão na localidade conhecida como Caminho do Céu, em Curicica, provocou momentos de tensão. Na noite de quinta (11), policiais militares prenderam dois suspeitos e apreenderam uma arma na comunidade Vila Sapê.