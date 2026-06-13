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Traficantes do CV invadem mais uma comunidade em Curicica

Vídeos gravados pelos próprios criminosos mostram homens fortemente armados na localidade conhecida como Village

Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica
Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica -
Traficantes da facção Comando Vermelho invadiram a localidade conhecida como Village, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. Em vídeos, que circulam nas redes sociais desde sexta-feira (12), os criminosos aparecem pichando muros de casas com a sigla CV e fazendo ameaças a milicianos que dominavam a região.
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Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica - Reprodução / Redes Sociais
Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica - Reprodução / Redes Sociais
Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica - Reprodução / Redes Sociais
Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica - Reprodução / Redes Sociais
Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica - Reprodução / Redes Sociais
Integrantes da facção Comando Vermelho invadem localidade conhecida como Village, em Curicica - Reprodução / Redes Sociais
As imagens, feitas pelos próprios bandidos, mostram homens fortemente armados com fuzis andando pelas ruas da comunidade. Nos vídeos, o grupo fala frases como “acabou proibição nessa p*rr*”, "Village é CV", “é o retorno dos crias” e “‘bota’ a cara para morrer”.

A região tem vivido um clima de guerra nos últimos dias. Na noite de quarta-feira (10), uma nova tentativa de invasão na localidade conhecida como Caminho do Céu, em Curicica, provocou momentos de tensão. Na noite de quinta (11), policiais militares prenderam dois suspeitos e apreenderam uma arma na comunidade Vila Sapê. 
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