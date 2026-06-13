Fiscalização descarta mais de 160 kg de alimentos impróprios em restaurantes do Rio

Rio - Mais de 167 kg de alimentos vencidos ou sem identificação de data de manipulação e validade foram encontrados em restaurantes e bares do Rio durante uma fiscalização da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ, nesta sexta-feira (12). Durante a força-tarefa, os agentes também encontraram 30 litros de chope vencido. Todo o material foi descartado.

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A ação foi realizada devido ao aumento do movimento nos estabelecimentos durante as comemorações do Dia dos Namorados e da Copa do Mundo, períodos que tradicionalmente impulsionam o consumo no setor de alimentação fora do lar. Ao longo da semana, as equipes fiscalizaram estabelecimentos nos municípios de Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis e Teresópolis, além de diferentes regiões da capital, incluindo as zonas Sul, Norte e Central.Entre os produtos descartados estavam carnes, peixes, camarões, salmão, carne seca, queijos, frango, pato, linguiça temperada, maionese temperada, caldos, bolinhos prontos, arroz negro, nhoque, massa de pizza, bacon, feijoada, recheios à base de frutos do mar e diversos tipos de molhos. Parte dos alimentos estava sem identificação de data de manipulação e validade. Outros apresentavam prazo de consumo vencido.Além das irregularidades relacionadas aos alimentos, os agentes encontraram problemas estruturais que comprometem as condições de higiene e armazenamento. Entre eles estavam lixeiras sem tampa ou com pedal defeituoso, prateleiras enferrujadas em equipamentos de refrigeração, pisos quebrados com acúmulo de água, ralos sem proteção adequada e janelas sem telas de proteção contra insetos e outros vetores.Todos os produtos considerados impróprios para consumo foram descartados na presença das equipes de fiscalização. Os estabelecimentos autuados responderão a processos administrativos e terão prazo para apresentar defesa.