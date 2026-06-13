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Mulher morre em Limeira (SP) ao ser jogada de ponte sem corda de proteção

Uma mulher morreu neste sábado, 13, em Limeira, no interior de São Paulo, ao ser jogada de uma ponte sem corda de proteção. Ela praticava o esporte radical conhecido como "rope jumping", similar ao "bungee jumping", em que a pessoa salta presa por uma corda. O caso ocorreu na trilha da Ponte do Esqueleto.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento da queda. A vítima é carregada, de bruços, por dois instrutores enquanto um terceiro observa. A corda de proteção aparece no chão, sem estar presa à mulher. Pouco antes de os instrutores a lançarem, alguém que não aparece nas imagens pergunta: "É a corda né?".

Depois que a mulher é jogada da ponte, a pessoa que grava o vídeo grita: "Gente, a corda!". Ela filma o equipamento de proteção que ficou no chão.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência a partir das 9h55. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

Os instrutores que aparecem no vídeo usam camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih Voei. A reportagem tentou contato com as duas, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

Em perfis nas redes sociais, os instrutores registravam vários saltos de rope jumping, inclusive com crianças. Em dezembro de 2025, o salto com a Entre Cordas custava R$ 130.

O Estadão tentou contato com a prefeitura de Limeira, mas não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestações da prefeitura e das empresas.

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