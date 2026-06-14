Celebrações mais esperadas

O padre Fabiano, da Paróquia Santo Antônio, explica que os momentos mais aguardados da programação são as celebrações realizadas no Dia dos Namorados e no dia dedicado ao santo. "Os fiéis costumam relacionar o Dia dos Namorados a Santo Antônio por causa da sua fama de santo casamenteiro. Existe uma tradição que conta a história de uma jovem que não tinha recursos para custear o casamento. Após pedir a intercessão de Santo Antônio, ela recebeu ajuda para realizar a cerimônia. Por isso, muitas pessoas recorrem ao santo para pedir auxílio na vida amorosa".