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Santo nasceu em Portugal, há mais de 800 anos

Um dos santos mais populares da Igreja Católica, Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em uma família nobre, por volta de 1195, e foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões. Ele faleceu em 13 de junho de 1231, nas vizinhanças de Pádua, Itália, e por isso é conhecido tanto como Santo Antônio de Lisboa, quanto como Santo Antônio de Pádua.

Santo Antônio foi canonizado em 30 de maio de 1232, menos de um ano após a própria morte, e é considerado o processo de canonização mais rápido da história dos santos lusófonos. No ano de 1946, o Papa Pio XII o proclamou 'doutor da Igreja'. Ele também é chamado de 'santo casamenteiro', porque auxiliava mulheres que não conseguiam se casar por falta de dote, recorrendo à generosidade das pessoas.

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