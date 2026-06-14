Distribuição de pães e bolo

O significado da distribuição dos pães e do bolo de Santo Antônio também está ligado à história de solidariedade do religioso. Segundo a tradição católica, Santo Antônio era conhecido pela generosidade e por ajudar os mais pobres.

Santo Antônio auxiliou muitas pessoas necessitadas. Conta-se que, em certa ocasião, os frades ficaram sem alimentos no convento. Ele então rezou a Deus e aconteceu o milagre da multiplicação dos pães. Por isso, existe essa relação entre os pães abençoados e a fartura", contou o padre.