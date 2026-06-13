GCM tenta impedir telão com jogo do Brasil no Largo da Batata e causa confusão em festa junina

Guardas da GCM e servidores da Prefeitura de São Paulo tentaram impedir a exibição da estreia da seleção brasileira em um telão na festa junina realizada no Largo da Batata, zona oeste, neste sábado. Houve princípio de confusão e corre-corre. Não há registro de feridos.

Servidores alegam que os organizadores, da plataforma Cola em Sampa, não teriam alvará de realização do evento. Os organizadores, por sua vez, exibiram o documento no telão que exibia a partida.

Os frequentadores do espaço se mostram apreensivos em relação à continuidade do evento.

Depois de momentos de tensão, o telão voltou a exibir a programação da Copa do Mundo com o jogo entre Suíça e Catar.