Corpo de menino morto após ser atropelado por ônibus é sepultado

Rio – Familiares e amigos se despediram neste sábado (13) de Theo Fernandes Motta, de 9 anos, morto após ser atropelado por um ônibus no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. O velório aconteceu na Capela 3 do Cemitério de Inhaúma. O sepultamento está previsto para as 16h.
A despedida é marcada pela dor dos parentes e pela presença de moradores da comunidade, colegas de escola e amigos da família. Theo faria 10 anos na próxima quarta-feira (17).
Nas redes sociais, a mãe do menino, Mônica Fernandes, publicou uma emocionante mensagem em homenagem ao filho. "Meu filhotinho, me perdoa, mas não consigo descrever o amor que sinto e sempre sentirei por você. A dor da sua partida nunca diminuirá o amor gigante que sinto por você", escreveu.
Em outro trecho da publicação, ela lembrou a proximidade do aniversário do menino. "Obrigada por ter me ensinado o que é o amor verdadeiro durante os nove anos mais lindos da minha vida. Quero dizer 10, pois daqui a seis dias seria seu aniversário", lamentou.
Segundo familiares, Theo era apaixonado por esportes e sonhava em se tornar jogador de futebol. Além das atividades na Vila Olímpica Carlos Castilho, no Complexo do Alemão, ele também praticava judô e natação.
O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (11), na Estrada do Itararé. De acordo com familiares, Theo havia acabado de sair da escola e seguia acompanhado do avô para uma atividade esportiva na Vila Olímpica quando foi atingido por um ônibus da linha 485 (Duque de Caxias x Pilares).
O menino estava em uma bicicleta elétrica com o avô e havia acabado de desembarcar no momento do acidente. A dinâmica exata da ocorrência ainda está sendo investigada.
Theo chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, deu entrada na unidade já sem vida.
Após o acidente, familiares da vítima e o motorista do coletivo prestaram depoimento na delegacia. Segundo a Polícia Civil, o condutor realizou exame de alcoolemia, que teve resultado negativo. O caso segue sendo investigado para esclarecer as circunstâncias da tragédia.
Em nota divulgada após o acidente, a Escola Jardim Pequeno Herói, onde Theo estudava, lamentou a morte do aluno. "O coração de nossa escola sente a partida do nosso menino, que sempre foi muito amado e demonstrava carinho por todos nós e pelo ambiente escolar", informou a instituição.
A despedida é marcada pela dor dos parentes e pela presença de moradores da comunidade, colegas de escola e amigos da família. Theo faria 10 anos na próxima quarta-feira (17).
Nas redes sociais, a mãe do menino, Mônica Fernandes, publicou uma emocionante mensagem em homenagem ao filho. "Meu filhotinho, me perdoa, mas não consigo descrever o amor que sinto e sempre sentirei por você. A dor da sua partida nunca diminuirá o amor gigante que sinto por você", escreveu.
Em outro trecho da publicação, ela lembrou a proximidade do aniversário do menino. "Obrigada por ter me ensinado o que é o amor verdadeiro durante os nove anos mais lindos da minha vida. Quero dizer 10, pois daqui a seis dias seria seu aniversário", lamentou.
Segundo familiares, Theo era apaixonado por esportes e sonhava em se tornar jogador de futebol. Além das atividades na Vila Olímpica Carlos Castilho, no Complexo do Alemão, ele também praticava judô e natação.
O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (11), na Estrada do Itararé. De acordo com familiares, Theo havia acabado de sair da escola e seguia acompanhado do avô para uma atividade esportiva na Vila Olímpica quando foi atingido por um ônibus da linha 485 (Duque de Caxias x Pilares).
O menino estava em uma bicicleta elétrica com o avô e havia acabado de desembarcar no momento do acidente. A dinâmica exata da ocorrência ainda está sendo investigada.
Theo chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, deu entrada na unidade já sem vida.
Após o acidente, familiares da vítima e o motorista do coletivo prestaram depoimento na delegacia. Segundo a Polícia Civil, o condutor realizou exame de alcoolemia, que teve resultado negativo. O caso segue sendo investigado para esclarecer as circunstâncias da tragédia.
Em nota divulgada após o acidente, a Escola Jardim Pequeno Herói, onde Theo estudava, lamentou a morte do aluno. "O coração de nossa escola sente a partida do nosso menino, que sempre foi muito amado e demonstrava carinho por todos nós e pelo ambiente escolar", informou a instituição.