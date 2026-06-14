Virginia comemorou gol de Vini Jr. em jogo do Brasil na Copa

A influenciadora Virginia Fonseca publicou um vídeo na rede social Instagram neste domingo, 13, que mostra o momento em que comemora o gol do atacante Vinicius Junior no jogo entre Brasil e Marrocos, válido pela Copa do Mundo.

O jogador brasileiro do Real Madrid marcou o gol de empate da seleção brasileira. Virginia acompanhou a partida do estádio, ao lado de amigos. O vídeo, postado originalmente por uma amiga de Virginia e repostado pela influenciadora, vem em meio a especulações de uma possível reconciliação entre os dois. Na última sexta-feira, 12, Dia dos Namorados, Virginia publicou no Instagram uma foto em que aparece com um buquê de flores, e Vini Jr. comentou com um emoji de coração, deixando os fãs instigados. Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre os rumores.

Relembre o término

Virginia anunciou o término de seu relacionamento com o futebolista no dia 15 de maio. Em um longo desabafo, a influenciadora afirmou que viveu o namoro de forma intensa, mas ressaltou que jamais abriria mão de seus princípios, sonhos e responsabilidades pessoais.

Sem entrar em detalhes sobre os motivos do término, Virginia afirmou que acredita na maturidade de encerrar ciclos quando eles deixam de fazer sentido, mesmo que ainda exista carinho entre os dois.

Na publicação, Virginia destacou que sempre se entrega completamente às experiências que escolhe viver e reforçou que buscou conduzir o relacionamento com respeito e verdade.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida", escreveu.

O jogador brasileiro é considerado titular absoluto da seleção brasileira na disputa pela Copa do Mundo, que está sendo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.