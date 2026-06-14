Helicópteros colidem no ar no Recreio dos Bandeirantes, no RJ

O corpo de Bombeiros confirmou a colisão de dois helicópteros na manhã deste domingo, 14, no Recreio dos Bandeirantes, bairro nobre da zona Oeste do Rio de Janeiro. Cinco óbitos foram confirmados.

Os helicópteros caíram em um pátio com veículos na avenida das Américas. Diversos carros foram atingidos.

Os Bombeiros foram acionados às 9h da manhã deste domingo, 14, e enviaram quatro unidades para a ocorrência. Moradores relataram o incêndio nas redes sociais.

Em vídeos compartilhados no Instagram, é possível ver uma fumaça preta e espessa. Moradores afirmaram que se assustaram com fortes barulhos de explosões.