Travis Scott celebra gol de Vini Jr.; entenda a relação do rapper com o Brasil

Na estreia do Brasil na Copa do Mundo, no sábado, 13, chamou a atenção um torcedor um tanto quanto inusitado. Vestindo a camisa verde e amarela, o rapper Travis Scott, natural do Texas (Estados Unidos), parecia tão brasileiro quanto os próprios jogadores em campo.

Ele acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e vibrou com o gol de empate de Vinícius Junior. E o músico tem bons motivos para ter tanto carinho pela seleção - a começar pela amizade com Vini. Foi o próprio jogador, inclusive, que presenteou o rapper com a camisa, que trazia um autógrafo e o recado: "somos família".

A relação dos dois vem crescendo nos últimos anos. Em 2025, Scott esteve no Rio de Janeiro para se apresentar no aniversário de 25 anos do craque. O festão rendeu até um processo por perturbação do sossego, que acabou arquivado.

O rapper também estrelou, ao lado de Vini, a campanha publicitária do novo uniforme do FC Alverca, time português do qual o brasileiro é sócio.

Travis Scott e o fandom brasileiro

O rapper americano construiu uma audiência dedicada no Brasil ao longo de sua carreira. O país é o segundo mercado que mais escuta o cantor no Spotify, atrás apenas dos Estados Unidos.

Em seu primeiro show para o público brasileiro, no Primavera Sound de 2022, a euforia foi tanta que os pulos sincronizados da multidão fizeram com que um pedaço do chão da área VIP desabasse. Apesar de ninguém ter se ferido, o Corpo de Bombeiros precisou isolar o local.

Desde então, Scott se apresentou em dois outros grandes festivais com enorme sucesso de público: o Rock in Rio, em 2024, e o The Town, em 2025, quando reuniu mais de 100 mil pessoas na plateia do palco principal.

A atriz Maisa Silva parece integrar esse vasto grupo de fãs do rapper. No sábado (13), ela postou um vídeo gritando "Vai, Brasil!" para o cantor que, além de responder ao grito, ainda a cumprimentou com um high five.