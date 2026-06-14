Seis pessoas morrem em acidente entre dois helicópteros no Rio

Seis pessoas morreram após a colisão de dois helicópteros na manhã deste domingo, 14, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam nas aeronaves.

Os helicópteros caíram em um pátio com veículos na Avenida das Américas. Ao menos 20 carros foram atingidos e as chamas se alastraram.

Os bombeiros foram acionados às 9h e enviaram quatro unidades para a ocorrência. Por volta das 10h50, o trabalho dos bombeiros já havia sido praticamente finalizado. Como os veículos atingidos eram elétricos, havia um risco maior de o incêndio se alastrar ainda mais, segundo os bombeiros, mas as chamas foram extintas.

Informações iniciais indicam que cinco vítimas estavam em um dos helicópteros e, a outra, pilotava a segunda aeronave envolvida no acidente. Esses dados, no entanto, só serão confirmados após perícia. Até a última atualização desta reportagem, as vítimas não tinham sido identificadas. Moradores relataram o incêndio nas redes sociais.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver uma fumaça preta e espessa. Moradores afirmaram que se assustaram com fortes barulhos de explosões.

Trecho da Avenida das Américas precisou ser fechado. Pedaços de helicóptero foram encontrados pelos bombeiros em vários pontos.

O local foi isolado e a Polícia Civil já iniciou a perícia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, também foi acionado. Ainda não se sabe a causa da colisão.

Em nota, a FAB explicou que, neste momento, "profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação".

Helicópteros estavam em situação regular

As aeronaves envolvidas operavam em situação regular, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Um dos helicópteros, de matrícula PP-MAC, é um modelo Bell Helicopter 206B Jet Ranger. Possui capacidade para cinco pessoas.

A outra aeronave é um Eurocopter France AS 350 B2, com matrícula PR-DJJ, conta com seis assentos.