Prefeito do RJ conhecia um dos pilotos mortos em queda de helicópteros

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou que conhecia um dos pilotos que morreram na queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, neste domingo, 14.

"Eu conhecia um dos pilotos pessoalmente. Eram 2 pilotos experientes, com muitas horas de voo, com uma longa carreira", disse, em coletiva de imprensa. "Foi uma fatalidade, uma tragédia", acrescentou.

Uma das vítimas era uma pessoa estrangeira, segundo o prefeito, o que aumenta a complexidade de informar as famílias. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Seis pessoas morreram após a colisão dos helicópteros. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam nas aeronaves. Até a última atualização desta reportagem, nenhum nome das vítimas havia sido divulgado.

Os helicópteros caíram em um pátio com veículos na Avenida das Américas. Ao menos 20 veículos elétricos foram atingidos e as chamas se alastraram.

Segundo o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o fato de os veículos serem elétricos intensificou as chamas. "O incêndio nas baterias de lítio causa uma energia muito alta. É um incêndio muito mais agressivo do que um incêndio comum", disse, em entrevista à GloboNews.

Ainda de acordo com ele, foram encontradas peças da aeronave projetadas a centenas de metros do local da colisão.

A região foi isolada e a Polícia Civil já iniciou a perícia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, também foi acionado. Ainda não se sabe a causa da colisão.

As aeronaves envolvidas operavam em situação regular, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Um dos helicópteros, de matrícula PP-MAC, é um modelo Bell Helicopter 206B Jet Ranger. Possui capacidade para cinco pessoas. A outra aeronave é um Eurocopter France AS 350 B2, com matrícula PR-DJJ, que conta com seis assentos.