'Não acredito que vocês se foram', lamenta influenciador após mortes em acidente com helicópteros

Rio - O influenciador digital Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break, lamentou a morte do cantor americano Oliver Tree e do produtor musical Lucas Frota. Os artistas estavam entre as seis vítimas do acidente envolvendo dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, na manhã deste domingo (14).
Em uma publicação com fotos ao lado dos amigos, Thiago escreveu: "Não acredito que vocês se foram". Pouco depois, ele compartilhou uma foto nos stories do Instagram em que aparece chorando ao comentar a tragédia.
Nos últimos dias, Thiago e Oliver gravaram vídeos juntos em pontos turísticos do Rio, conteúdo que foi publicado nas plataformas digitais de ambos. Lucas Frota foi quem apresentou Oliver a Thiago e estava com eles neste final de semana.
Em uma entrevista para a jornalista Isabele Benito, Thiago afirmou que o cantor tinha uma forte ligação com os fãs brasileiros. "O Oliver veio para o Brasil para se conectar com os brasileiros, porque ele falava que tinham uma energia parecida com a dele", disse.
Segundo ele, a amizade ficou ainda mais estreita durante a estadia do cantor no país.
Oliver Tree estava no Brasil após realizar uma apresentação em São Paulo no dia 6 de junho. Dono de sucessos como "Life Goes On" e "Miss You", o artista acumula milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e uma legião de fãs ao redor do mundo.
Acidente deixou seis mortos
Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária de veículos elétricos na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, por volta das 9h deste domingo. Com o impacto, uma das aeronaves explodiu e provocou um incêndio que atingiu veículos estacionados no local.
As vítimas foram identificadas como os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, Lucas Frota Chaves, Lucas Vignale e Gaspar Prim.
O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 50 militares e 15 viaturas para combater as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas vizinhas. O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar as causas da colisão.
Nos últimos dias, Thiago e Oliver gravaram vídeos juntos em pontos turísticos do Rio, conteúdo que foi publicado nas plataformas digitais de ambos. Lucas Frota foi quem apresentou Oliver a Thiago e estava com eles neste final de semana.
Em uma entrevista para a jornalista Isabele Benito, Thiago afirmou que o cantor tinha uma forte ligação com os fãs brasileiros. "O Oliver veio para o Brasil para se conectar com os brasileiros, porque ele falava que tinham uma energia parecida com a dele", disse.
Segundo ele, a amizade ficou ainda mais estreita durante a estadia do cantor no país.
Oliver Tree estava no Brasil após realizar uma apresentação em São Paulo no dia 6 de junho. Dono de sucessos como "Life Goes On" e "Miss You", o artista acumula milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e uma legião de fãs ao redor do mundo.
Acidente deixou seis mortos
Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária de veículos elétricos na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, por volta das 9h deste domingo. Com o impacto, uma das aeronaves explodiu e provocou um incêndio que atingiu veículos estacionados no local.
As vítimas foram identificadas como os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, Lucas Frota Chaves, Lucas Vignale e Gaspar Prim.
O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 50 militares e 15 viaturas para combater as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas vizinhas. O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar as causas da colisão.