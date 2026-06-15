Lula edita MP com R$ 337,483 milhões em crédito extra para o Ministério do Meio Ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória 1.367 que abre crédito extraordinário - fora das metas fiscais - de R$ 337,483 milhões para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União (DOU), os valores serão usados para prevenção e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias e outras ações de controle e fiscalização ambiental.

Os recursos são para atender decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 743 e 760, focadas no combate ao desmatamento e na prevenção de incêndios na Amazônia e no Pantanal.