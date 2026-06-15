Anvisa mantém suspensão de lotes da Ypê; confira lista de produtos proibidos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira, 15, uma nova resolução que mantém a suspensação da comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos de limpeza da marca Ypê, fabricados pela Química Amparo.

A nova resolução do órgão regulador discrimina quais produtos permanecem suspensos no mercado "em decorrência de falhas em boas práticas de fabricação" identificadas na planta industrial da empresa, localizada em Amparo, no interior paulista.

Em nota, a Ypê diz que segue "colaborando integralmente com a Anvisa e investindo continuamente no aprimoramento de nossos processos para assegurar a qualidade e a segurança que sempre marcaram a trajetória da Ypê".

Para as linhas de desinfetantes e detergentes lava-louças, permanecem suspensos todos os lotes com final "1" fabricados antes de 1º de março de 2026.

No caso dos lava-roupas líquido Tixan Ypê, a proibição é mantida para os lotes com terminação "1" fabricados antes de 1º de abril de 2026.

Veja a lista abaixo:

- Desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê: Todos os lotes com final "1" fabricados antes de 1º de março de 2026;

- Lava-louças Ypê: Com Enzimas Ativas, Tradicional, Concentrado Ypê Green, Ypê Clear, Ypê Green e Toque Suave. Todos os lotes com final "1" fabricados antes de 1º de março de 2026;

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê: Combate Mau Odor, Cuida das Roupas, Antibac, Coco e Baunilha, Green, Express, Power Act, Premium, Maciez, Primavera e Tradicional. Todos os lotes com final "1" fabricados antes de 1º de abril de 2026.

Testes laborais

Segundo a agência, os testes laboratoriais atestaram a conformidade e a segurança sanitária dos itens produzidos após essas datas.

De acordo com a Ypê, "no dia de hoje, foram apresentados à Anvisa os resultados dos laudos de análise realizados por laboratórios autorizados para todos os lotes de final "1" produzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2026 para esses mesmos produtos, na expectativa de que também sejam liberados após análise da agência".

"Importante reforçar que, mesmo com a apresentação dos laudos de janeiro e fevereiro, os consumidores e clientes ainda precisam aguardar a autorização formal da Anvisa para retomar o uso e a comercialização desses itens. Até lá, devem mantê-los segregados em local seguro", diz a empresa.

Programa de troca e reembolso

A empresa optou por ampliar o programa de troca e reembolso em decisão alinhada com a Anvisa, para "garantir maior agilidade na normalização das operações e melhor atendimento aos consumidores e clientes". As unidades de lava-roupas líquido produzidas a partir de abril estão liberadas para venda e utilização.

"Quanto ao lava-roupas líquido, caso o consumidor ainda possua produtos fabricados até 31 de março de 2026 e de lotes identificados pelo final 1, entre em contato com o nosso SAC, pois continuaremos efetuando a troca ou o reembolso do produto", diz a Ypê.