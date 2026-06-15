Gato invade palco de 'Romeu e Julieta', morde ator brasileiro e rouba a cena na Turquia

O que deveria ser um dos momentos mais emocionantes de Romeu e Julieta acabou se transformando em uma cena digna de comédia. Durante uma apresentação do balé inspirado na obra de William Shakespeare, um gato invadiu o palco e interrompeu o desfecho trágico da história diante de uma plateia surpresa na cidade de Izmir, na Turquia.

O episódio aconteceu justamente quando Julieta lamentava a morte de Romeu, interpretado pelo bailarino brasileiro Pedro Seara, de 27 anos. Enquanto o personagem permanecia imóvel no palco, o visitante inesperado decidiu participar da encenação e rapidamente se tornou o centro das atenções.

Visitante inesperado

Segundo registros compartilhados nas redes sociais, o gato surgiu discretamente e se acomodou ao lado da cabeça do bailarino. Poucos segundos depois, começou a brincar com os cabelos de Pedro Seara e até a mordiscá-los, enquanto o artista tentava manter a concentração e permanecer fiel à cena.

O contraste entre a atmosfera dramática da apresentação e o comportamento despreocupado do animal provocou risos imediatos na plateia. Em vez das lágrimas normalmente associadas ao final da obra, o público reagiu com gargalhadas à participação improvisada do felino.

O vídeo do momento rapidamente ganhou repercussão online e ultrapassou 1,5 milhão de visualizações em menos de um dia. Internautas aproveitaram a situação para fazer piadas sobre a participação do animal.

"Talvez ele estivesse tentando provar que Romeu não estava morto", escreveu um usuário. Outros brincaram que foi a primeira vez que aquela cena clássica provocou tantas risadas em vez de lágrimas. Houve ainda quem perguntasse quando seria a próxima apresentação do gato e como comprar ingressos para vê-lo novamente.

Apesar da interferência inesperada, o espetáculo seguiu normalmente até o fim. Já o gato, sem dizer uma palavra, conquistou o público e acabou protagonizando uma das versões mais inusitadas já vistas do romance mais famoso da literatura.