Oliver Tree: Imprensa internacional repercute morte de cantor no Brasil

A morte do cantor, produtor musical e comediante norte-americano Oliver Tree, de 32 anos, ultrapassou as fronteiras do Brasil e ganhou destaque nos principais veículos de comunicação internacionais nesse domingo, 14. O artista estava entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros ocorrida na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Conhecido por sucessos que acumularam milhões de reproduções nas plataformas digitais, Oliver vivia um momento de intensa atividade profissional. Após compromissos recentes na América Latina, ele se preparava para iniciar uma nova etapa de sua turnê mundial pela Europa nas próximas semanas. A notícia de sua morte mobilizou coberturas em diversos países e provocou uma onda de homenagens de fãs e veículos especializados em música e entretenimento.

Nos Estados Unidos, a tragédia foi destaque em portais de grande audiência. O TMZ repercutiu as informações divulgadas pelas autoridades brasileiras e relembrou momentos marcantes da trajetória do artista. Já o Page Six detalhou a dinâmica do acidente e destacou o início das investigações conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A revista Variety publicou um dos primeiros obituários dedicados ao cantor, ressaltando sua identidade visual marcante, o humor presente em seus trabalhos e o impacto de videoclipes que ajudaram a consolidar sua popularidade ao redor do mundo.

O caso também foi noticiado por outros veículos norte-americanos, como Hoodline e Dexerto, além do britânico The Guardian, que acompanhou os desdobramentos da tragédia ao longo do dia.

Europa e América do Sul acompanharam o caso

A repercussão se espalhou rapidamente pelo continente europeu. Na França, os canais France 24, RFI e TF1 Info dedicaram espaço ao acidente, destacando o número de vítimas e a presença de um artista internacional entre os mortos.

Em Portugal, a cobertura teve um tom ainda mais próximo do público local. O portal BLITZ/Expresso destacou que Oliver Tree tinha um show esgotado marcado para o dia 1º de julho, em Lisboa, apresentação que faria parte de sua agenda europeia e que acabou sendo cancelada em razão da tragédia.

Na América do Sul, o jornal uruguaio El País relembrou algumas das características que transformaram o cantor em um fenômeno digital, como seu visual excêntrico, performances irreverentes e a forte conexão com as redes sociais.

Fenômeno da música e da internet

Oliver Tree construiu uma carreira baseada na mistura entre música, humor e performance. Ao longo dos anos, acumulou quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Canções como Life Goes On, Miss You e When I'm Down ajudaram a impulsionar sua popularidade global, especialmente entre o público mais jovem e usuários de plataformas como TikTok e Instagram. Suas músicas ultrapassaram a marca de centenas de milhões de reproduções, consolidando seu nome entre os artistas mais populares da cena pop alternativa e eletrônica.

Enquanto fãs e admiradores lamentam a perda do artista, as autoridades brasileiras seguem investigando as circunstâncias da colisão entre as aeronaves. O acidente também vitimou os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale e o youtuber argentino Gaspar Prim.